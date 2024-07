Acidente entre Fiat Uno e carreta deixa um morto na região de Califórnia

Na tarde desta segunda-feira (08), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul.

SAMU e Corpo de Bombeiros de Apucarana, foram acionados para prestar socorro.

A colisão envolveu um Fiat Uno e uma carreta. Uma pessoa que estava no Uno morreu no local.

O trânsito na região está lento devido ao acidente. Além disso, as condições climáticas também contribuíram para a colisão, uma vez que chovia no momento do ocorrido. O trecho da BR-376 onde o acidente aconteceu é de pista simples.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), do posto de Apucarana, também foi chamada para atender à ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente.