Acidente entre carro e moto deixa casal e criança feridos no centro

Por volta das 11h30 desta quinta-feira (27) a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu três vítimas de acidente de trânsito no cruzamento das ruas Presidente Kennedy com Timotheo Pagliarini, no centro da cidade.

No local um Fiat Cronos, que era conduzido por um padre, e uma motocicleta acabaram colidindo.

Na moto estava um casal e uma criança. Felizmente os dois veículos trafegavam em baixa velocidade e os ocupantes da motocicleta não se feriram com gravidade.

Para acalmar a criança, o cabo Anderson, fez um balão e desenhou uma cara de palhaço em uma luva descartável.

