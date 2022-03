Acervo pessoal de Edival e Armandina Seco são doados à biblioteca de São Pedro do Ivaí

A Biblioteca Municipal João Luiz Veiga, de São Pedro do Ivaí, recebeu recentemente uma doação com valor inestimável, por sua importância afetiva e riqueza literária. Foram doados 668 livros de literatura brasileira e infantil, jurídicos, de matemática e gramática, além de 241 periódicos jurídicos, que faziam parte do acervo particular dos professores, Edival Seco e Armandina Marques da Silva Seco.

A doação foi feita pelos filhos do casal, Daniella Christine, Marcello Henrique e Edival Gusttavo da Silva Seco, que entenderam que o amor dos pais pela cidade e sua afeição à educação no município merecia ficar eternizado com este gesto.

Edival e Armandina dedicaram suas vidas ao ensino e foram professores durante anos no município. Edival também era advogado, foi vereador e assessor de prefeito nos anos 70 e trabalhou durante muito tempo na Câmara de Vereadores.

Em outra de suas grandes contribuições a São Pedro do Ivaí, cidade pela qual era francamente apaixonado e atuante, Edival foi um dos fundadores do CONSEG – Conselho de Segurança do Município – no qual fez parte durante mais de 15 anos.

Professor do Colégio Vicente Machado por mais de três décadas, participou de uma fase importante da educação de inúmeros são-pedrenses e formou e ensaiou por 17 anos uma das melhores fanfarras já vistas na cidade.

Em 2010, Edival recebeu o título de Cidadão Honorário de São Pedro do Ivaí, em uma justa homenagem por tudo o que fez pelo município.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri agradeceu a doação e falou sobre o gesto da família: “Muito nos honra receber um acervo tão valioso de uma família que sempre fez muito pela educação e pelo desenvolvimento de nossa cidade. Além da história que construíram aqui, agora deixam livros que vão ajudar a formar pessoas, que construirão seus próprios caminhos e o nosso desenvolvimento. Agradeço em nome de todos os são-pedrenses este sublime gesto de transmitir sabedoria e fazer valorizar com isso a memória de quem significa tanto para a história desse município”.