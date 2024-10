Abertura de temporada do Country será nesta quinta-feira (24)

🌟Junte-se a nós para a emocionante abertura da temporada no

COUNTRY CLUB DE JANDAIA DO SUL!🌟

📅Data: 24 de outubro de 2024(Quinta-Feira)

🕘Horário: A partir das 10h

📍Local: Country Club Jandaia do Sul

Prepare-se para uma incrível experiência em meio à natureza, com:

🏊‍♂️Piscina Liberada: Mergulhe e aproveite o sol em nossa linda piscina!

🍹Bar Completo: Delicie-se com bebidas refrescantes e petiscos saborosos enquanto relaxa.

🌳Natureza Deslumbrante: Desfrute de caminhadas e momentos de tranquilidade em nosso espaço verde.

Traga sua família e amigos para celebrar a nova temporada com diversão, música e muita alegria! Não perca essa oportunidade de criar memórias inesquecíveis.

Desfrute de momentos refrescantes em nossa piscina, saboreie as delícias do bar, e aproveite a quadra de beach tênis para um jogo animado com amigos. Para os amantes do futebol, nosso campo estará disponível para partidas emocionantes. E, claro, não podemos esquecer da beleza natural que cerca nosso clube, proporcionando um cenário perfeito para relaxar e se conectar com a natureza.

Venha celebrar o início de mais uma temporada de alegria e confraternização! Traga sua família. Estamos ansiosos para vê-lo lá!

Para você que ainda não é sócio procure a secretaria e venha conosco!

Esperamos por você!🌼

#AberturaDeTemporada #CountryClubJandaia #VerãoNaNatureza

.