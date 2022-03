A Faculdade Unina chegou a Mandaguari!

Cursos de Pós-graduação nas áreas Educacional e Administrativa estão disponíveis para os Municípios de Marialva, Bom Sucesso e Mandaguari.

Se você é um Educador ou um Profissional da Área Administrativa nos Municípios de Marialva, Bom Sucesso e Mandaguari, poderá ingressar em cursos de pós-graduação em uma Faculdade Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A Faculdade Unina, instituição especializada no ensino a distância, está ofertando cursos de pós-graduação voltados para a capacitação de professores e administradores desses municípios.

Entre os diversos cursos disponíveis para os professores, estão as Pós-graduações em Educação Infantil, Educação Especial, Alfabetização, Administração Escolar, Psicopedagogia Institucional e Clínica, e muito mais. (Ver Pós-graduação na Área Educacional) Outra área que também possui Pós-graduações disponíveis para os municípios é a Administrativa, com cursos de Controladoria e Finanças, Atendimento em Vendas, Gestão em Agronegócios, Gestão de Recursos Humanos, entre outros. (Ver Pósgraduação na Área Administrativa) Além de reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), possui curso classificado como um dos melhores do país, com Nota Máxima no Enade.

Pós-graduações em Promoção para os Municípios A Faculdade Unina está com uma promoção imperdível em todos os seus cursos de Graduação e Pós-graduação. São 50% de desconto nas mensalidades para matrículas efetuadas até o dia 31/03/2022. Os cursos de Graduação – Licenciatura, Bacharel e Tecnólogos – de R$ 250,00 por R$ 125,00 mensais. Cursos de Pós-graduação: Todas as áreas de formação Regular (a partir de 12 meses) De R$ 130,00 por R$ 65,00 mensais Intensivo (a partir de 6 meses) De R$ 260,00 por R$ 130,00 mensais Superintensivo (a partir de 4 meses) De R$ 338,00 por R$ 169,00 mensais.

Acesse o site da Faculdade e aproveite esta oportunidade para garantir a sua qualificação profissional! (unina.edu.br) Fale com a representante local Os moradores dos Municípios de Marialva, Bom Sucesso e Mandaguari poderão entrar em contato a monitora Talita através do e-mail (talitapadoan@hotmail.com) ou pelo Whatsapp (43 9 9626 2213) e tirar suas dúvidas.

“Eu estou à disposição dos moradores da região, da Secretaria da educação, das Escolas e empresas da região para qualquer dúvida referente aos cursos e possíveis parcerias para a capacitação de funcionários públicos e colaboradores.”