A caminho do hospital, bebê nasce na ambulância do SAMU de Jandaia

Hoje sexta-feira (13), o SAMU JANDAIA realizou um atendimento com cautela e muita alegria.

Durante uma transferência de uma mãezinha de Kaloré para o Materno Infantil de Apucarana, a mesma entrou em trabalho de parto durante o trajeto, sendo necessária a solicitação do suporte avançado.

O neonato prematuro, apressadinha para vir ao mundo antes da hora, não aguardou a chegada do suporte avançado, sendo recebido ao mundo pela equipe da unidade básica do SAMU JANDAIA composta pelo técnico Gabriel e a Condutora Larissa, no município de Cambira.

A Unidade de suporte avançado, composta pela Dra. Vera, enfermeira Marcela e condutor Leandro realizou as manobras de sobrevida, e cuidados especiais necessários, visto que havia apenas 27 semanas de gestação.