Depósito de mercado é arrombado em Marumbi

No registro de ocorrência do dia 17/06/2023, às 09:37, foi relatado pelo subgerente do mercado Rede Fama, localizado na Rua Vereador João Fuzetti, no centro de Marumbi, um furto qualificado ocorrido no estabelecimento. Segundo o relatório, ao abrir o depósito do mercado pela manhã, foi notado que a janela dos fundos havia sido arrombada e alguns produtos foram furtados, incluindo sucos, bebidas, alimentos e leite.

O depósito fica em uma antiga casa de madeira na rua lateral ao mercado, que está em obras e não possui sistema de vigilância ou monitoramento. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Os produtos furtados foram descritos no relatório como: 100 pacotes de sucos, 6 litros de bebidas, 2 litros de outras bebidas, 23 litros de outras bebidas, 1 unidade de alimento, 4 unidades de alimento, 2 sacas de alimento e 20 unidades de alimento.