Prefeitura de São Pedro do Ivaí investiu em estruturas e capacitação para retorno das aulas

A administração municipal de São Pedro do Ivaí, através da secretaria municipal de Educação, realizou inúmeros investimentos e serviços durante o mês de janeiro para preparar o retorno das aulas nas instituições municipais.

Tudo foi muito bem planejado juntamente com a equipe técnica, para que os principais problemas fossem sanados.

Dentre as ações realizadas pela prefeitura estão: troca das calhas, forro e pintura nas creches; implantação do Laboratório de Informática na Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues; ampliação do Laboratório de Informática na Escola Municipal Professora Alfredina; adequação do sistema de escoamento de esgoto dos Banheiros da Escola Municipal Professora Alfredina (troca de toda tubulação); reforma do calçamento da Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues; pintura do Muro da Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues; e ampliação da secretaria da Escola Municipal Professora Alfredina com adequação de sistema mediante colocação de vidro (agora as secretarias vêem quem adentra ao ambiente escolar).

Além dos investimentos na estrutura das instituições, houve investimento para capacitação dos profissionais da educação. Na segunda-feira, dia 31 de janeiro, as professoras e equipes pedagógicas das escolas foram divididas em quatro turmas para receberem orientações e conhecer sobre o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Na oportunidade estava presente a representante do sistema, Yamim Pain Forte.

Na terça-feira, dia 01 de fevereiro, aconteceu a distribuição de aula. Na quarta-feira e quinta-feira, 02 e 03 de fevereiro, respectivamente, as professoras foram para as escolas para preparar o ambiente escolar para receber os alunos no dia 07 de fevereiro. As escolas foram enfeitadas com materiais lúdicos e literários, tudo pensado em incentivar as crianças.

Na sexta-feira, dia 04 de fevereiro, todos os profissionais da educação participaram em dois momentos de uma palestra motivacional ministradas pelos professores Sandra Santos e Menon Junior, que trabalharam os sentimentos, a comunicação, a confiança e a importância do trabalho em equipe.

Merenda Escolar

A merenda escolar recebeu atenção especial. As nutricionistas, Priscila Biajo e Flávia Martins, desenvolveram e implantaram um cardápio nutricional especial, pensado no desenvolvimento da criança e nos nutrientes necessários para que aconteça de forma saudável.

O cardápio conta com frutas, legumes, verduras e carnes variadas em todos os dias da semana.

O retorno

As escolas foram preparadas para atender os protocolos sanitários com pessoas no portão para realizar a verificação de febre e higienização das mãos. Os banheiros e as salas de aula contam com pessoas instruídas para orientar as crianças na utilização de máscara e do álcool constantemente.

O transporte escolar também recebeu atenção especial para que os protocolos sanitários sejam garantidos. Foram adquiridos tapetes para higienização da sola dos calçados, termômetros e água sanitária para utilização da higienização das escolas. Estes materiais também foram disponibilizados para rede estadual de ensino.

A secretária de Educação, Ivonete Terezinha Carniato Harada, destaca que as aulas deram início de duas formas, no híbrido e presencial, respeitando a vontade individual dos pais, que foram convidados a estarem nos primeiros dias de aula para escolher o formato e assinar o termo de compromisso com seus filhos.

“Tudo foi pensado para garantir segurança aos alunos e para adequar os espaços para que tenhamos um ano letivo com segurança e qualidade no ensino. Os professores foram capacitados e motivados; o nosso transporte escolar também voltou com a frota totalmente revisada e com as adequações de segurança e organizamos as aulas nas escolas com total higienização e ainda democratizando a escolha dos pais diante da pandemia da Covid. Entendemos que são os pais que devem escolher o que é melhor para o ensino e segurança de seus filhos. Ressaltamos que as creches terão o retorno das aulas no início de março, conforme tínhamos explicado anteriormente, que pensamos em adiar o retorno com a intenção de aguardar que os índices de transmissão caiam”, comentou a secretária.