25 pessoas se formam no curso de Instalações Elétricas em São Pedro do Ivaí

Na noite da última quarta-feira (23), aconteceu no salão do Rotary Club de São Pedro do Ivaí, a formatura dos 25 alunos do Curso de Instalações Elétricas, que foi ofertado através da parceria entre prefeitura, SENAI e Governo do Estado.

Isael Pastuch, esteve presente representando o Secretário Estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevot, e reforçou que o Governo do Estado tem compromisso com a capacitação de mão de obra e geração de empregos no Paraná. “Grande parte das vagas de emprego no estado não conseguem ser preenchidas devido à falta de capacitação de mão de obra, e por esta razão o Governo do Estado firmou parceria com a Volksvagen do Brasil, Sistema FIEP e Governos Municipais para a capacitação”.

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Eduardo do Prado Martins, o popular Carlota, que na oportunidade também esteve representando a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, parabenizou a todos os formandos e reafirmou o compromisso da administração municipal em buscar parcerias para capacitar a população e gerar empregos. “Os esforços não param por aqui, e a prefeita tem priorizado com sua equipe a busca por novos cursos de capacitação e pela geração de empregos, através de novas parcerias”, assinala Carlota.

A formatura ainda contou com a presença do chefe do escritório regional de Ivaiporã da secretaria de Estadual da Justiça, Família e Trabalho, Marcos Eusébio Dias Sobreira,e dos representantesdo Senai, Luiza Ribeiro de Souza Nonato, Jefferson Luiz Machado Denardi e Everton de Oliveira.