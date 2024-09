Motorista abastece e foge sem pagar em Apucarana

Nesta quinta-feira (19), um incidente inusitado chamou a atenção em um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O motorista de um veículo Volkswagen Gol abasteceu e, em seguida, fugiu sem pagar o valor devido.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o “calote” ocorreu por volta das 13h55. O motorista solicitou ao frentista que abastecesse o veículo com R$ 100, mas, no momento de efetuar o pagamento, simplesmente foi embora.

O trabalhador, surpreendido com a atitude do cliente, acionou a polícia imediatamente. As autoridades realizaram buscas pela região, mas o motorista do Gol não foi localizado.