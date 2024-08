Homem morre em acidente entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí

Na noite de ontem (15), um homem morreu após o carro em que ele estava como passageiro colidir em árvores entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para atendimento da ocorrência. A informação era de uma pessoa ejetada do veículo e outra encarcerada.

O acidente ocorreu no quilômetro 267 + 50 metros da rodovia estadual PRC 369. O veículo GM/Astra saiu da pista, adentrando a margem direita da rodovia. O impacto contra árvores foi seguido por um capotamento.

O condutor do veículo, de 29 anos, não possuia habilitação e foi ejetado do carro. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela ambulância municipal, sendo encaminhado ao Hospital Maria Santíssima em São Pedro do Ivaí. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido pelo SAMU (suporte avançado) ao Hospital da Providência em Apucarana.

Já Rodrigo Ferreira, de 31 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local.