Asilo recebe mais de 2 mil fraldas do Lions Club

O Lions Club de Jandaia do Sul realizou uma doação de mais de 2.000 fraldas para o Instituto de Longa Permanência para Pessoas Idosas São Vicente de Paulo. No mesmo dia foram doadas algumas caixas de leite arrecadadas no evento do dia 18 de Junho, evento este referente à conscientização sobre o autismo.

Nossos idosos precisam do nosso apoio tanto para doação de fraldas como para doação de alimentos e itens de higiene e cuidados pessoais, além é claro, da realização de visitas.

Para doar basta ir até o Instituto ou ligar no número 43 3432 1316.