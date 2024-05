Veículo colide em carreta tombada na rodovia entre São Pedro e Bom Sucesso

Nesta segunda-feira (13), por volta das 18h30, na PRC 369, km 267, em São Pedro do Ivaí, um acidente foi registrado na saída para Bom Sucesso. Testemunhas e vestígios no local indicam que um veículo de carga, tracionando dois semirreboques (conhecido como caminhão julieta), teve um dos reboques desprendido, causando o tombamento sobre a pista e espalhando uma carga de madeira.

No momento do acidente, o veículo Ford/Fiesta, com placas de São Pedro do Ivaí, trafegava no sentido contrário e colidiu com a carga de madeira espalhada na pista. O acidente resultou em danos materiais nos veículos envolvidos e ferimentos no condutor do Ford/Fiesta, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Casa de São Pedro e, posteriormente, ao Providência de Apucarana para atendimento médico.

Posteriormente, ambos os veículos e a carga foram retirados da pista, e o local foi liberado para o tráfego.