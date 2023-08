Em Marumbi usaram o nome do delegado de Jandaia para aplicar golpe

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 20h25 deste sábado (12).

Conforme a PM, a vítima informou que um indivíduo, via WhatsApp, DDD 75, se identificou como Delegado da Polícia Civil de Jandaia do Sul, e pediu três lanches e uma Coca-Cola, totalizando R$ 54,00, solicitou que entregasse na delegacia da cidade de Marumbi, momento em que ele pediu que a proprietária fizesse um pix de R$ 146,00 e depois pediu um pix de R$ 400,00, todos realizados com êxito pela vítima, percebendo que foi aplicado um golpe quando o entregador chegou no destacamento da Polícia Militar.

Os policiais orientaram todos os estabelecimentos que se encontravam aberto naquele momento, onde relataram que estavam mandando mensagem com o mesmo teor, porém

ninguém mais efetuou pix e entregou alimento.