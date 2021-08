Rapaz foi morto a tiros durante comemoração de aniversário em São Pedro do Ivaí

Uma festa de aniversário terminou em tragédia em São Pedro do Ivaí. Um jovem identificado como Gabriel Henrique dos Santos Lima, comemorava seus 20 anos quando foi morto com três tiros.

Conforme o boletim da Polícia Militar, o fato ocorreu às 3h da madrugada deste domingo (15) no Conjunto Barbacena.

A Equipe foi acionada para atendimento de local de morte e no local visualizou um masculino caído no chão com três disparos na região do peito e três estojos deflagrados de .380 no chão. A equipe medica do hospital municipal já se encontrava no local e constatado o óbito do individuo, realizado o isolamento do local e acionados os órgãos competentes (Policia Civil, IML e Policia Cientifica).

Foi feito contato com a mãe que relatou a equipe que estavam em uma confraternização (aniversario de _______) e que em dado momento -________ começou a discutir com sua namorada, a Sra _______, e que após a discussão escutou três disparos de arma de fogo, mas não soube relatar quem foi o autor dos disparos.

Foi informado a equipe que haveria uma feminina ferida na mão por um disparo no hospital e que teria sido a mesma pessoa que efetuou o disparo na vítima. Com a chegada da equipe PM de Kaloré, esta equipe deslocou no hospital e realizou contato com a vítima, a Sra. ________, onde relatou a equipe que a pessoa de vulgo “_______” teria efetuado os disparos. Relata que estava no banheiro, onde ouviu uma discussão e saiu para ver o que estava acontecendo, quando visualizou ________ com uma arma na mão (pistola), momento que ele apontou a arma para _______, que de imediato ela tentou intervir colocando a mão na frente sendo atingida na mão esquerda por um disparo e visualizou _______ realizando mais três disparos na direção de _______.

Foram realizadas buscas para localizar o autor, porém sem êxito.