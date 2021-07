Sr. Ezio e Júnior Missiato visitam a Estância Moretti

Na última sexta-feira (16) estiveram visitando a Estância Moretti, o Sr. Ézio Missiato e Júnior Missiato do Grupo Missiato de Bebidas, onde foram recebidos por Luiz Carlos Moretti e sua esposa Rosangela.

Um dos assuntos mais conversados foi sobre o empreendedorismo, e Sr. Ézio ressaltou a Luiz Carlos a dedicação e comprometimento na construção da marca.

Luiz Carlos Moretti, que trabalho por mais de 25 anos junto com Sr. Ézio e Junior, em vários departamentos da indústria, relembrou os bons e velhos tempos, e se emocionou em vários momentos, relembrando histórias e aprendizados que teve junto ao Presidente do Grupo Missiato.

Sr. Ézio, empresário que conhece muito bem os caminhos do sucesso quando o assunto é cachaça, degustou e aprovou os produtos, que para Moretti é motivo de orgulho, pois receber um elogio de uma pessoa com uma bagagem tão grande no segmento.

Moretti afirma que a maior missão da Estância é sempre divulgar a Cachaça.