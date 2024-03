10 litros de cachaça são furtados de residência em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi na manhã de quarta-feira (27) na Rua Fauzer Ayache.

Conforme a PM, No local foi feito contato com o senhor xxxx, este passou relatar que sofrera crime de FURTO QUALIFICADO nesta madrugada. O Senhor apresentou filmagens do sistema de monitoramento de sua residência que mostra um indivíduo conhecido na comunidade, que adentra sua residência por volta das 05h20min. Nesta oportunidade, segundo a vítima, foram furtados 10 unidades de cachaça “enlitrada”.

Para os devidos fins, foi lavrado o boletim. A equipe orientou a vítima quanto aos procedimentos a serem adotados junto a Polícia Judiciária.