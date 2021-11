Rotary recebe visita do Governador do Distrito 4630 Wilson Pereira de Godoy

O Rotary Club de Jandaia do Sul recebeu neste sábado a visita do Governador do Distrito 4630 Wilson Pereira de Godoy acompanhando de sua esposa Hebe Andreia Pereira de Godoy.

Na sua chegada foram recepcionados pelos associados do clube e também pelo Prefeito Municipal Lauro Júnior, no marco rotário da Rodovia BR 376. Após a recepção realizaram o plantio de árvores no parque do Jardim Villar e visitaram empresas que contribuem com o Programa Empresa Cidadã. Também conheceram o Laboratório de Robótica que está sendo implantado na Escola Municipal Cesar Lattes através de uma parceria entre o Rotary Club de Jandaia e a Prefeitura Municipal e realizaram assembleia na câmara de vereadores para discutir futuros projetos a serem desenvolvidos pelo Rotary em nossa cidade. No início da noite o governador e sua esposa foram recepcionados na Casa da Amizade para uma festiva que encerrou sua passagem por Jandaia.

VEJA TODAS AS FOTOS AQUI