Vítima reage a tentativa de assalto em Mandaguari. Acusado foi preso pela PM

MANDAGUARI – 28/06/2021 17:40 – ROUBO (CONSUMADO) – Local: SALGADO FILHO, CENTRO, MANDAGUARi

O solicitante relatou a Polícia Militar que estava chegando em sua residência com sua esposa em seu veiculo quando foi surpreendido por um rapaz trajando uma blusa azul claro e calça jeans, onde este o ameaçou colocando as mãos nos bolsos fazendo menção de estar armado e com os dizeres “isso é um assalto”, onde após isso o solicitante revidou contra o suposto assaltante tentando o empurrar, porém o acusado empurrou o solicitante ao chão e desferiu alguns golpes contra o mesmo, causando lesões na cabeça e rosto, onde posterior a isso se evadiu do local.

Imediatamente a equipe iniciou as diligências em busca do acusado, quando próximo a rodoviária a equipe logrou êxito em realizar abordagem de um individuo com as mesmas características repassadas pela vitima, onde em revista pessoal foi localizado em um de seus bolsos uma pequena quantidade de substancia análoga a maconha, onde pesada posteriormente totalizou 1 grama.

As vítimas reconheceram prontamente o individuo abordado, sendo dada voz de prisão ao acusado.

Diante dos fatos o acusado foi encaminhado a delegacia para procedimentos cabíveis e a vítima foi encaminhada até o Pronto Atendimento Municipal para receber atendimento médico devido aos ferimentos.