Viatura policial de Ivaiporã capota em Novo Itacolomi

Na manhã deste domingo (1) uma viatura da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Ivaiporã, capotou na Rodovia do Milho, PR-170, em Novo Itacolomi, na saída para Borrazópolis, numa curva que fica próximo ao local conhecido como “Lanchonete Risca Faca”.

Quatro Policiais Militares, ocupavam a MMC/ Pajero Dakar, ano 2013, cor preta.

A viatura seguia de Apucarana para Ivaiporã. O policial condutor, foi o que mais se feriu, com cortes na região da face, mas sem risco de perder a vida. Os demais policiais, também sofreram ferimentos.

Chovia no momento do acidente.

Com informações do Blog do Berimbau