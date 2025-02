Vereadores de Jandaia do Sul marcam presença no Paraná Mais Cidades

O Paraná Mais Cidades é um evento que visa transformar a gestão pública e fortalecer a parceria entre os municípios e o Estado. Com o propósito de modernizar, agilizar e tornar mais eficientes as administrações, ele alinha as ações municipais às estratégias do Estado, impulsionando o progresso em cada canto do Paraná. Por meio dessa união, um futuro próspero se torna possível, no qual as cidades e os paranaenses crescem lado a lado.

E nossa participação em tal evento já trouxe benefícios para nossa população que estaremos divulgando logo mais. Nosso dever é trabalhar por cada jandaiaense.

.