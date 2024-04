Vereadora de Cambira e marido são alvos de operação da Polícia Civil

Três postos de combustíveis da região eram usados para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, de acordo com o delegado da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Ricardo Casanova. Um estabelecimento fica em Apucarana, outro em Borrazópolis e o terceiro em São João do Ivaí. Além desses estabelecimentos, um mercado e um estacionamento de Cambira também eram utilizados no esquema, alvo de operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira (23). No total, seis pessoas foram presas: três em Cambira e três em Londrina. Foram duas prisões preventivas e quatro prisões temporárias.

De acordo com a polícia, uma das investigadas ocupa o cargo de vereadora em Cambira. Ela e o marido dela seriam donos das empresas alvos da operação deflagrada.

