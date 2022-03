Veículo tomado de assalto em Apucarana é recuperado em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada às 1h22 desta quinta-feira (17). Um Homem foi preso.

Conforme a PM, a equipe policial recebeu a informação que um veículo Volkswagen VW/NOVO VOYAGE 1.6 teria sido tomado de assalto na cidade de Apucarana há poucos instantes. Os policiais foram sentido a Jandaia do Sul, quando na avenida Júlio Alves Machado visualizou um veículo parado e um indivíduo do lado de fora, sendo dado voz de abordagem, momento que foi constatado ser o veículo roubado em Apucarana. Imediatamente foi dada voz de prisão ao autor dos fatos, sendo o mesmo reconhecido via foto pela vítima, e encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.