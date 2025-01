A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 17h40 desta quinta-feira (2) na Avenida Julio Alves Machado.

Segundo a PM, relatou o proprietário do veículo, que havia tratado de deixar seu Monza no pátio da Oficina em Bom Sucesso. O veículo que estava sem o motor e com os pneus murchos foi levado por um guincho no dia 26/12/2024, não havendo mais informações.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao fato.