Veículo passa por viatura durante confecção de boletim de furto

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 5h03 de domingo (31) na Avenida Brasil.

Conforme a PM, o solicitante relatou que deixou seu veículo VW/GOL MI estacionado em frente a madeireira no final da Avenida Brasil. O proprietário foi até o veículo para ver a situação, pois relatou que a porta se abre com qualquer chave quando percebeu que já não estava no local que teria deixado, onde acionou a equipe policial.

No momento em que a equipe estava confeccionando o boletim o veículo passou pela guarnição, sendo assim iniciou-se um breve acompanhamento tático, porém o veículo conseguiu se evadir. Após realizadas diligências pelas ruas da cidade o carro foi encontrado abandonado na Rua Júlio Sapatini com as chaves na ignição.

Diante dos fatos foi solicitado o guincho do batalhão para fazer o encaminhamento do veículo até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.