A solicitante relatou a Polícia Militar que estacionou seu veículo VW Gol Special de placas HMP-5022, de cor branca, por volta das 15h30 de sábado (17) no estacionamento lateral do Supermercado Cidade Canção e, ao retornar no local, por volta das 16h30, deu falta do veículo.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada e realizado patrulhamento nas imediações, porém nada fora localizado.