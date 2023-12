Veículo furtado no Jardim das Flores é recuperado

Foi recuperado durante a manhã desta sexta-feira (19) na região do Sete de Maio em Cambira, o Fiat Palio que foi furtado no Jardim das Flores em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a guarnição recebeu informação diretamente à equipe policial, onde um cidadão ao passar por uma estrada rural avistou o veículo em meio ao cafezal. A equipe então compareceu ao local onde constatou o Fiat Palio, que encontra-se com alerta de furto. Do veículo não foi subtraído nada, sendo feito contato com o proprietário e encaminhado a 17a SDP de Apucarana para as providências cabíveis.