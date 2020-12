Veículo em fuga colide no Paredão de Pedras da PR-444

A Polícia Militar de Mandaguari foi acionada a dar apoio à Guarda Municipal de Sarandi que acompanhava um veículo VW Golf em fuga, adentraram à PR-444 sentido Arapongas em alta velocidade e o condutor jogou o carro por três vezes contra veículos que vinham na direção contaria. Então os PMs de Mandaguari atiraram contra os pneus do carro, porém o veículo não parou e mesmo com pneus furados continuou a tentar a fuga.

Somente na curva do paredão de pedra, o mesmo mais uma vez na contra mão, veio a colidir contra um veículo Onix que trazia uma família com duas crianças de volta à Maringá.

Do acidente, os ocupantes sofreram apenas pequenos ferimentos pois estavam todos de cinto e com Air bags, o condutor do veículo em fuga sofreu pequenos ferimentos, foi preso e encaminhado à delegacia.

Os veículos ficaram totalmente danificados.