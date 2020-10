Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 11h32 no Jardim Nova América

No local, a vitima a m d s, informou a equipe policial que ao acordar verificou que seu automóvel VW Gol placas AGN-0936 de cor vermelha, havia sido furtado. De acordo com um dos vizinhos, por volta das 10h30min ele visualizou alguém saindo da garagem com o veículo, mas não tinha conhecimento que ele estava sendo furtado.

A equipe realizou patrulhamento, mas até o momento o veículo não foi localizado.