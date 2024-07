Veículo é furtado durante show em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h29 deste domingo (28) na Avenida Tiradentes em Marumbi.

Conforme a PM, relatou a vítima que deixou seu veículo VW/Parati, de cor prata, estacionado as 21h40 em frente a uma residência, próximo do show que acontecia na cidade, do lado também do clube esportivo, e ao retornar às 23h10 o veículo não estava no local.

O carro possuía somente travas elétricas. Nenhum suspeito foi visto nas imediações. O boletim foi confeccionado e enviado à Polícia Civil de Jandaia do Sul.