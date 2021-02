Veículo e cofre furtados em São Pedro do Ivaí são recuperados em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela PM de Bom Sucesso às 10h50 de quarta-feira (3) na BR 369 / Estrada Rural.

Conforma relato da Polícia Militar, a equipe deslocou até o endereço supracitado, onde segundo solicitação repassada via COPOM, teria sido localizado um cofre aberto, vários documentos e um veículo (]Ford/ Pampa coberto com uma lona plástica.

No local, foi constado que os itens mencionados se tratavam dos objetos furtados em São Pedro do Ivaí, no dia 31/01.

Foi feito contato com a Polícia Civil, sendo autorizado pelo escrivão a entregar os objetos recuperados diretamente para a vítima.