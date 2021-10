Veículo deixado na rua por falta de combustível é furtado em Bom Sucesso

Bom Sucesso 9h50min Natureza Furto simples Endereço Rua Nahur Vanzella – Centro

Na manhã de segunda-feira (4) a equipe policial foi solicitada para comparecer na Rua Nahur Vanzella em Bom Sucesso, onde a vítima relatou que havia deixado seu veículo VW Santana de cor vermelha, estacionado na via em frente a residência de sua irmã, no dia anterior por volta das 21h, por falta de combustível e, pela manhã retornou para buscá-lo, porém não estava mais no local.

A equipe realizou patrulhamento na cidade e em algumas estradas rurais que dão acesso a outros municípios, porém até o momento da lavratura do boletim não foi encontrado.