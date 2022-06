Um veículo VW Gol do Departamento de Saúde da Prefeitura de São Pedro do Ivaí, se envolveu em acidente no trevo principal de Cambira nesta segunda-feira (20).

Segundo informações, no carro da Saúde estavam quatro pessoas que iriam fazer estágio em Apucarana, mas ninguém se feriu com gravidade.

No outro veículo, que pertence a uma empresa, estava só o motorista, que não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas do acidente.