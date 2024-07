O acidente ocorreu por volta das 8h30 deste domingo (14) na BR-376, entre Jandaia do Sul e Cambira. Um veículo com quatro ocupantes, sendo dois adultos e duas crianças, acabou capotando próximo a uma curva da rodovia.

A equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e SAMU foram ao local e prestaram atendimento às vítimas, moradoras em Maringá, sendo que um adulto e uma criança foram encaminhados com ferimentos leves ao Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul.