Veículo carregado com 480 kg de maconha capota em Cambira

Em Cambira, um veículo carregado com maconha capotou na manhã desta quarta-feira (23) na BR-376. O acidente foi relatado por motoristas que passavam pela região, e tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas.

Após pesagem, constatou-se que o veículo transportava 480 kg da droga ilícita.

O carro, um Toyota Corolla preto, suspeita-se que tenha sido locado em Santa Catarina e possivelmente tenha origem no Paraguai.

O motorista do Corolla, no entanto, fugiu em direção a uma plantação de milho e até o momento não foi localizado. A Polícia Militar está conduzindo buscas pelo condutor, uma vez que existe a possibilidade de ele estar ferido. O capotamento ocorreu no sentido Cambira-Apucarana.