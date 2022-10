A condutora de um Citroen C4 ficou ferida ao bater na mureta e capotar com o veículo na BR-376 em Cambira no pontilhão da ferrovia em Cambira.

A motorista, de 26 anos, foi desviar de um cachorro quando houve o acidente na manhã desta quinta-feira (27).

A equipe do SAMU de Jandaia do Sul encaminhou a vítima ao Hospital da Providência em Apucarana, com ferimentos leves.