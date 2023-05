Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277

QUANTIDADE VAGA 1 Ajudante de açougueiro 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de produção 1 Caseiro 1 Cuidador de Idoso 1 Empacotador (Vaga PCD) 1 Empregada doméstica mensalista 2 Operador de caixa 1 Costureira de maquina reta 1 Operador de máquinas fixas (Vaga PCD) 2 Pedreiro 2 Repositor 2 Servente de pedreiro