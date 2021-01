Vaga para motorista carreteiro

VAGA PARA MOTORISTA Motorista carreteiro com experiência. Boa índole, responsável, disponibilidade para viagens longas, experiência em amarração de cintas com catracas e cordas. Ter referências de empregos anteriores, com ou sem registro (nome e telefone do empregador). Enviar curriculum para o e-mail Tropical.transporta@hotmail.com ou WhatsApp (43) 9.9851-4282