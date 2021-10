Vacina: Tem repescagem nesta sexta (8)

[REPESCAGEM VACINAS COVID-19] Nesta sexta-feira 08/10, das 09 às 16 horas, haverá repescagem para imunização contra a COVID-19 dos seguintes grupos:

1) Pessoas com 1ª ou 2ª dose em atraso (válido para todas as vacinas).

2) Terceira dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais (a ser tomada 6 meses após terem recebido a segunda dose ou dose única);

3) Dose adicional para pacientes em quimioterapia para câncer, transplantados, pacientes com HIV/AIDS e em hemodiálise (a ser tomada 28 dias após terem recebido a segunda dose ou dose única).

Comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência.