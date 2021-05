Vacina: Quinta e sexta serão imunizadas gestantes e puérperas com doenças crônicas

NOVA ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19: GESTANTES E PUÉRPERAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

Seguindo a listagem de Grupos de Risco do Plano Estadual de Imunização e terminada a vacinação de idosos de 60 anos ou mais e dos profissionais da saúde, o Município de Jandaia do Sul segue agora para a imunização do grupo de GESTANTES E PUÉRPERAS COM COMORBIDADES (doenças crônicas). A vacinação deste grupo será dias 06 e 07 de maio (quinta e sexta-feira), das 8:30 às 11:30 e 13:00 às 16:00, na UBS Maria Aparecida Borba.

A gestante ou puérpera (mulheres que ganharam bebê até 45 dias após o parto) deve ter 18 anos ou mais. É preciso levar documento com foto, carteira de vacinação, cartão de pré-natal e documento que comprove a comorbidade (autorização médica).

Gestantes que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para receber a vacina contra a COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.

QUAIS SÃO AS COMORBIDADES (DOENÇAS CRÔNICAS)? Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial Resistente, Doenças Cardiovasculares, Doença cerebrovascular, Doença Renal Crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down e Cirrose Hepática.

O Município de Jandaia do Sul segue a nota técnica 467/2021 de 26/04/2021 do Ministério da Saúde.