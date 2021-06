Vacina: Quarta-feira (16) é para pessoas com 52 anos e trabalhadores da limpeza urbana

DIA 16 DE JUNHO A VACINAÇÃO PARA COVID-19 SERÁ PARA PESSOAS COM 52 ANOS E PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE JANDAIA DO SUL

Seguindo a listagem do Plano Estadual de Imunização, a vacinação contra a COVID-19 em Jandaia do Sul agora será para pessoas com 52 anos de idade (população em geral) e trabalhadores de limpeza urbana e resíduos sólidos do Município de Jandaia do Sul.

A vacinação desses grupos acontece DIA 16/06 (QUARTA-FEIRA) DAS 09 ÀS 16 HORAS no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes.

ATENÇÃO: levar documento com foto e carteira de vacinação, pessoas que tomaram a vacina da gripe devem esperar 14 dias para tomarem a vacina contra COVID-19. Em caso suspeito ou confirmado de COVID-19, adiar a vacinação.

MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O DISK COVID-19 (43) 9-8447-9094, que funciona para atendimento de segunda à sexta-feira das 9 às 16 horas. Ou pelo telefone do CTC (43) 3432-6378 que funciona 24h de segunda a segunda.

A LISTAGEM COM NOME DOS FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE JANDAIA DO SUL JÁ ESTÃO COM A EQUIPE DA SAÚDE.

Conforme Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, o Art 3º define limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana.