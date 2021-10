Um morto e dois feridos em colisão frontal no contorno de Mandaguari

O acidente ocorreu por volta das 00h20 de hoje (11), no km 205+7 da BR 376.

Um veículo VW/Gol com placas de Mandaguari, conduzido por um homem de 34 anos, e como passageiro o seu irmão, que completou 30 anos neste domingo (10), transitava pela contramão de direção no sentido Mandaguari a Marialva, quando colidiu frontalmente contra um veículo GM Agile com placas de Jandaia do Sul, conduzido por um homem de 31 anos.

Com a violência do impacto, o passageiro do veículo Gol foi ejetado para fora do veículo e caiu no asfalto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já os condutores dos veículos sofreram ferimentos graves. Eles foram encaminhados a hospitais da região de Maringá.

Haviam latas de cerveja dentro do veículo Gol.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito com as informações onde constará as prováveis causas desse acidente e após, o encaminhará à autoridade policial.