TROT’S CRIANDO RAÍZES: Crianças visitam fábrica de erva-mate em Jandaia do Sul na Semana do Meio Ambiente

Cerca de 40 crianças do Colégio Passionista São José de Jandaia do Sul visitaram a empresa TROT’S erva-mate no dia 07 de junho. A visita fez parte da Semana do Meio Ambiente e do projeto TROT’S Criando Raízes, dedicada ao conhecimento, conscientização, preservação e produção sustentável, inaugurado pela empresa.

Durante a visita, as crianças puderam conhecer um pouco da história da erva-mate, da tradição e sobre a empresa, além de conhecerem o processo produtivo. Também tiveram contato com o produto, um mix de aromas e sabores que deixaram os pequenos encantados, e que para alguns, marcou o primeiro contato com o produto na vida.

Ao final do passeio, as crianças receberam um kit de copo/bomba e uma muda de erva-mate, para plantarem em suas casas.

TROT’S Criando Raízes

A TROT’S possui parque fabril em Jandaia do Sul, próximo ao trevo de acesso ao Vale do Ivaí, onde produz e entrega nove sabores de erva-mate para tereré e chimarrão para todo o Brasil, além de todos os acessórios para o consumo da erva-mate.

O processo produtivo na fábrica gera baixos resíduos de produção, chamados resíduos secos, de origem vegetal, o que não causa nenhum impacto ao meio ambiente, muito pelo contrário, os resíduos que sobram ou são descartados (pó, ramos e galhos da erva-mate), viram adubo orgânico, com o devido destino de volta à natureza.

CULTIVO CONSCIENTE

A produção de erva-mate TROT’S é feita de forma consciente e natural, pois utiliza o sistema de erva-mate sombreada, onde a planta é cultivada no meio de matas preservadas ou nativas. Este manejo integrado agroflorestal garante sabor e qualidade superiores ao produto, além de auxiliar na preservação do meio ambiente, evitando erosões e desgastes do solo.

E quem disse que sabor, qualidade, meio ambiente e preservação não podem andar lado a lado? RESPEITO COM O MEIO AMBIENTE! Um dos principais pilares de nossa empresa e da preocupação com as gerações futuras.