Trio rouba moto e diz que a abandonaria após “matar um cara”

Conforme a PM, na madrugada de ano novo, a equipe foi acionada para deslocar até a Rua Emilio Parra, em Bom Sucesso, onde teria acontecido um roubo.

No local, em contato com a vítima, o mesmo relatou que estava circulando na via com a sua motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ESD (AQY-83–) quando três elementos que estavam na calçada entraram na frente, um deles, portanto um revólver preto, deram voz de assalto e disseram que só iriam matar um cara e que depois abandonariam a motocicleta.

Os três subiram na moto e tomaram rumo ignorado. Diante dos fatos foi confeccionado boletim de ocorrência, posteriormente equipe realizou diligências a fim de encontrar a moto.