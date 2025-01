Três pessoas ficam feridas em acidente no trevo de Cambira

Um acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, no trevo de acesso a Cambira, na BR-376. Três pessoas ficaram feridas, sendo duas mulheres e um homem. Eles foram socorridos pela Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e encaminhados ao Hospital da Providência.

O acidente envolveu um VW Gol e um GM Corsa. O Gol, que estava saindo de Cambira, cruzou a pista e colidiu com o Corsa, que seguia do sentido Jandaia do Sul-Apucarana. Os dois veículos pararam no canteiro central da rodovia.

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e uma ambulância do município atuaram no socorro das vítimas. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos ou identificação das vítimas.