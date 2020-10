Travesti é morto com tiro na cabeça em São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar, de São Pedro do Ivaí, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio, no Jardim Juju neste sábado (3).

Um travesti, de nome Nathalia, conhecida como “Bia”, foi morto com tiro na cabeça.

“O crime de homicídio aqui já está esclarecido. O travesti divulgou vídeo na rede social, dizendo que havia mantido relações sexuais com um rapaz que trabalha numa empresa conceituada. Ele mandou este vídeo para familiares dele, por isso, acabou baleado”, disse um morador, que não quis se identificar.

A Polícia Civil, de Jandaia do Sul esteve no local.

Com informações dos repórteres André Amaral e Berimbau

Relatório da Polícia Militar a imprensa

São Pedro do Ivai 13h – Natureza Atendimento em local de morte – Vítima 26 anos – Local Av. Romeu Domingues de Oliveira – Jd Juju

A equipe foi acionada para deslocar ao endereço acima mencionado, onde segundo informações, uma pessoa teria sido alvejada por disparos de arma de fogo. No local constatamos a veracidade dos fatos, onde se encontrava caída já em óbito a pessoa identificada como ___, 26 anos. Em contato com populares, alguns afirmaram que o autor dos disparos seria um indivíduo conhecido apenas como ___, indivíduo este que estaria morando ao lado do local do homicídio e trabalhando em uma empresa que presta serviços para a Copel, na manutenção de redes elétricas. Outras informações também davam conta que a pessoa de ___ seria um dos suspeitos de ter efetuado os disparos, sendo que uma testemunha que estava no local na hora dos disparos afirmou que dois homens chegaram atirando e um deles ainda agrediu a testemunha com socos, e posteriormente os autores se evadiram tomando rumo ignorado. Diante do ocorrido, foram acionados os órgãos competentes, Polícia Civil de Jandaia do Sul e também o IML de Apucarana para os procedimentos cabíveis.