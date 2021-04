Tiros e mortes neste sábado (3) em Mandaguari

03/04/2021 15:32 LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORT (CONSUMADO) Local: JOSE ROMEIRO GARCIA, JARDIM SAO MARCOS, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 20 ANOS

Após solicitação via central de comunicação de que haveria uma pessoa ferida por arma de fogo na rua Jose Romero Garcia bairro Jardim Sao Marcos, onde no local com indicações de populares, adentrado a residência onde em um quarto ao fundo do imóvel foi localizado a pessoa identificada como CDS, 20 anos este com ferimentos de arma de foco na face e inconsciente.

Com a chegada da equipe avançada do SAMU, fora constatado pelo medico, que o mesmo já estava em óbito, ,sendo acionando a policia civil, que tomou as medidas cabíveis ao caso, fora relatado por populares que que não quiseram se identificar naquele momento que, foi visto uma motocicleta na cor vermelha com dois indivíduos encapuzados que entraram o quintal e uma criança de aproximadamente 12 anos que seria filho da amasia da vitima esta, que não estava no local momento do fato, onde quando a criança chegou ao portão disseram a este %u201csome daqui que essa porra não tem nada a ver com voce%u201d, fazendo com que este saísse o local. Momento este que os autores foram aos fundos da casa e na sequencia ouviu se aproximadamente 4 disparos de arma de fogo, ato continuo se evadiram com a motocicleta tomando rumo ignorado. no local foram localizado alguns estojos deflagrados cal 9mm, e uma munição do mesmo calibre intacta, estas recolhidas pela pericia da policia civil.

03/04/2021 20:05 DISPARO DE ARMA DE FOGO (CONSUMADO) Local: WALDOMIRO CANDIDO WENCESLAU, JARDIM MORUMBI, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 48 ANOS

Após solicitação via central 190 de disparos de arma de fogo ocorridos no endereço acima citado, a equipe deslocou para verificar o fato, onde se constatou um senhor baleado no abdome e pé. segundo o mesmo quem efetuou o disparo seria um jovem moreno (sem mais informações) e o mesmo estaria acompanhado de xxxx. complementando a informação, a vítima disse que foram efetuados 5 disparos e que teria sido utilizado um revolver calibre .38. diante da situação foi acionado o atendimento médico do samu, que encaminhou o baleado para o Pronto Atendimento Municipal de Mandaguari.

A equipe realizou diligências, entretanto não localizou o possível autor dos disparos, que fugiram de motocicleta. logo após se dirigiu ao bairro boa vista, pois lá se encontrava outra vitima de disparo de arma de fogo.

03/04/2021 20:55 HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: JOSE CANDIDO DE SOUZA, JARDIM BOA VISTA, MANDAGUARI TESTEMUNHA: ADULTO FEMININO 19 ANOS VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 21 ANOS

Após solicitação via central, que diversos disparos de arma de fogo teriam ocorrido no endereço acima citado, a equipe deslocou para verificar. No local foi constatado um jovem de nome xxxxx, já inconsciente e sem apresentar os sinais vitais. Foi acionado o atendimento do samu, que constatou o óbito.

Logo após a equipe entrou em contato com as testemunhas do fato, que relataram que os autores seriam xxxxx, os relatos foram de ambos entraram na residência, onde estaria ocorrendo uma confraternização entre os familiares de xxxx. No qual um dos envolvidos estaria sem camisa e em posse de uma pistola calibre 9 mm, e efetuou cerca de dez disparos, onde esses acertaram xxxx e as paredes e muros da residência.

A equipe realizou patrulhamento na região, porém ninguém foi localizado. Ressalto que cpu, policia civil, criminalística e iml foram acionados.

04/04/2021 00:50 disparo de arma de fogo (consumado) local: Waldomiro cândido Wenceslau, Jardim Morumbi, Mandaguari autor (preso ou apreendido): adolescente 16 anos testemunha: adulto masculino 19 anos testemunha: adulto feminino 38 anos

Em continuidade ao boletim xxxxx onde a pessoa de c.a.o. havia sido vitima de disparos de arma de fogo, onde teria reconhecido a pessoa de xxxxxxxxxxx como um dos autores; a equipe choque deslocou ate a rua Valdomiro cândido Venceslau, e conseguiu fazer a apreensão de xxxxxxxxxx, que de imediato confessou a tentativa de homicídio contra a pessoa de c.a.o. e que a motivação seria um desentendimento em data anterior.

Relatos da Polícia Militar