Tentativa de homicídio é registrada em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso à 1h55 da madrugada desta terça-feira (14). Um homem foi socorrido com afundamento de crânio e exposição de vísceras.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada por funcionários do hospital da cidade de Bom Sucesso que relataram que um homem havia dado entrada com ferimentos na cabeça e corte no abdômen ocasionado provavelmente por arma branca (faca).

Ao chegar no local a equipe tomou conhecimento de que transeuntes haviam ido até o hospital informando que havia um individuo caído em via pública na Rua Otilia Steiwandt cruzamento com rua Maringá e que estava ferido, solicitando atendimento e que a ambulância do município foi para o endereço e lá prestou socorro a pessoa, que foi levada até o hospital do município, sendo atendido pela médica de plantão.

A vítima apresentava afundamento de crânio (região frontal) e corte no abdômen, o que

ocasionou a exposição do intestino. Foi solicitado o SAMU da cidade de Apucarana para

transferência da vítima para o Hospital da Providência.

A equipe policial colheu informações acerca da autoria, realizou patrulhamento porém não localizou o acusado da tentativa de homicídio.