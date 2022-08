Tênis de mesa: Representando o Colégio Cívico Militar Jandaia do Sul, Bruno Cogo sagra-se campeão paranaense dos jogos escolares

No dia 16 de julho o atleta Bruno Cogo sagrou-se campeão individual dos Jogos Escolares do Paraná fase final em Campo Mourão representando o Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul na modalidade de tênis de mesa. As atletas Luana kerges e Heloísa Heckert Niro ficaram entre as 8 melhores duplas do Paraná na categoria B.

Entre 6 a 7 de agosto ocorreu os Jogos Escolares fase final na cidade de Pato Branco na categoria A. As atletas Milena Vitória Kaiser e Jayane Lucia Rigatieri do Colégio Estadual Cívico Militar Jandaia do Sul ficaram entre as 10 melhores duplas do Paraná.

No individual Milena ficou entre as 7 melhores e a Jayane entre as 10 melhores.