Suspeito de tráfico é preso com crack em bar no Jardim Vista Alegre

Na noite desta sexta-feira (23), durante patrulhamento no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do Sul, a equipe ROTAM realizou abordagem em um bar onde estavam diversos indivíduos e que um deles se deslocou até o banheiro e arremessou algo no vaso.

Segundo o Tenente Thiago, na revista pessoal nada de ilícito foi localizado, porém nas buscas ao local foram localizados nove invólucros de crack. O suspeito, de 23 anos, que arremessou o pacote foi detido e encaminhado a delegacia. Ele tem passagem por receptação.

Também foram aprendidos R$ 100,00 em notas trocadas.